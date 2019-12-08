دبي.. تصرفات عقارية بـ 183 مليار درهم منذ بداية العام

سجلت تصرفات البيع والرهن العقاري في دبي، منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 183.67 مليار درهم، بحيث استحوذت الأراضي على 68% منها بقيمة تقدر بنحو 124.5 مليار درهم، مقابل 6% للمباني بقيمة 11.12 مليار درهم، فيما بلغت حصة الوحدات العقارية 26% بقيمة 48 مليار درهم.

وأفادت البيانات الإحصائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، بوصول قيمة المبيعات العقارية إلى نحو 74.63 مليار درهم.

وبلغت حصة الأراضي من إجمالي المبيعات نحو 35.36% بقيمة تقدر بنحو 26.39 مليار درهم، مقابل 11.76% لمبيعات المباني بقيمة 8.78 مليار درهم، وما نسبته 52.8% للوحدات العقارية التي سجلت مبيعات بقيمة 39.46 مليار درهم.

وتوزعت معاملات البيع على صعيد الوحدات العقارية بواقع 14.78 مليار درهم للوحدات المنجزة، ونحو 24.68 للوحدات العقارية قيد التنفيذ «الخريطة» وعلى صعيد مبيعات المباني توزعت بواقع 1.87 للمباني المنجزة ونحو 6.9 مليار للمباني قيد التنفيذ.