"الرياض ريت" تستثمر 350 مليون ريال بـ3 أصول عقارية أميركية

أعلنت الرياض المالية أن صندوق الرياض ريت استثمر مبلغ قيمته 350.8 مليون ريال سعودي في محفظة عقارية متنوعة في الولايات المتحدة الأميركية مكونة من ثلاث أصول عقارية (مكتبية) بموجب عقود إيجار طويلة الأجل لمستأجرين ذوي ملاءة مالية عالية.

حيث تمكن هذه الفرصة صندوق الرياض ريت من الاستثمار في أصول مدرة للدخل ذات جودة عالية (أصول عقارية مكتبية ذات فئة أ) ومتنوعة ضمن أكبر المدن الأميركية: سان فرانسيسكو ودالاس وواشنطن العاصمة، وتتميز هذه الأصول بالتالي:

1- 350 رود ايلاند: مبنى مكتبي من الفئة (أ) مؤجر بنسبة 98% لأمانة مدينة سان فرانسيسكو (مستأجر ذو تصنيف استثماري) و 2% مستأجرة لشركة ستاربكس في سان فرانسيسكو بعقد متوسط مدته 14 سنة.

تبلغ مساحة العقار 11,808مترًا مربعًا ويحيط بالمبنى مجموعة من أشهر شركات التكنولوجيا في العالم. تجدر الإشارة أن منطقة خليج سان فرانسيسكو تعد من الأسواق المكتبية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية ولديها ثاني أكبر عدد من شركات Fortune 500.

2- المقر الرئيسي لشركة بايونير Pioneer: تم بناء المبنى المكتبي حديثًا (من الفئة أ) وهو مؤجر بنسبة 100% لصالح شركة بايونير للموارد الطبيعية Pioneer Natural Resources (شركة ضمن Fortune 500 وذو تصنيف استثماري) بموجب عقد إيجار مدته 20 سنة.

تبلغ مساحة العقار 104،555 مترًا مربعًا، ويقع المبنى في منطقة دالاس متروبوليتان في لاس كوليناس. دالاس هي ثاني أسرع المدن نمواً في الولايات المتحدة ولديها ثالث أكبر عدد من شركات Fortune 500 في الولايات المتحدة الأميركية.

3- 2 واشنقتاينين: مبنى مكتبي من الفئة (أ) مؤجر بنسبة 100% لشركة لايدوس القابضة (شركة ضمن Fortune 500 وذو تصنيف استثماري وتعد إحدى أكبر شركات المقاولات الحكومية) بموجب عقد إيجار مدته 13 سنة.

تبلغ مساحة العقار 27,287 مترًا مربعًا، ويقع في منطقة العاصمة واشنطن داخل تجمع التكنولوجيا الحيوية - أحد أفضل مجموعات التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة. وتعد منطقة العاصمة واشنطن خامس أكبر تجمع مكتبي في الولايات المتحدة والأكبر بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة.

من المتوقع أن يحقق الاستثمار عائدًا سنويا صافيا بنسبة قدرها 10% بعد خصم جميع النفقات والمصاريف والضرائب المتوقعة، ومن المتوقع أن يحقق صندوق الرياض ريت ربحًا صافياَ إضافيًا قدره 0.12 ريال سعودي سنويًا لكل وحدة بعد خصم تكاليف التمويل.