إنجاز 5513 مبنى في دبي خلال 10 أشهر

ارتفع عدد المباني المنجزة في إمارة دبي إلى 5513 مبنى منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2019، وذلك مع إضافة 588 مبنى متنوعاً جديداً خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب بيانات مركز دبي للإحصاء.

واستحوذت الفلل الاستثمارية على النسبة الأكبر من عدد المباني المنجزة بواقع 56.4% (3107 مبانٍ)، تلتها في المركز الثاني الفلل الخاصة بـ28.8% (1586 مبنى)، ثم المباني متعددة الطوابق بـ5% (276 مبنى)، وفي المركز الرابع المباني نسب الطابقية بـ4.5% (247 مبنى)، وجاءت مباني المنشآت العامة خامساً بنسبة 3.1% (173 مبنى)، وأخيراً المباني الصناعية بواقع 2.2% (124 مبنى)، وفقاً لصحيفة "الخليج".

وفي أكتوبر بلغ عدد المباني المنجزة 588 مبنى، منها 324 فيلا استثمارية، و188 فيلا خاصة، و25 مبنى متعددة الطوابق، و20 مبنى نسب طابقية، و13 مبنى منشآت عامة، وأخيراً 18 مبنى صناعياً، بنمو لامس 77% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي الذي سجل 333 مبنى متنوعاً.

وكان إجمالي عدد المباني المنجزة في 2018 قد سجل 6051 مبنى، منها 1829 فيلا خاصة بنسبة 30.3%، و3269 فيلا استثمارية بـ54.1%، و199 مبنى صناعياً بواقع 3.3%، و202 مبنى منشآت عامة بنسبة 3.3%، أما المباني متعددة الطوابق فسجلت 353 مبنى بنسبة 5.8%، وأخيراً استحوذت المباني نسب الطابقية على 3.2% بواقع 199 مبنى.