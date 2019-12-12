أبوظبي.. ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية بـ46%

ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي بنسبة 46% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة مع سبتمبر 2019، وعلى المستوى الشهري فقد ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة 13.3% خلال أكتوبر من العام الجاري، مقارنة مع أكتوبر 2018.

وانعكست الزيادة في إيرادات المنشآت الفندقية على المؤشر العام للقطاع المرتفع بنسبة 22.8% خلال أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر السابق في حين انخفض بنسبة طفيفة لا تتجاوز 0.4% على المستوى السنوي.

وتعد هذه المؤشرات الإيجابية للمنشآت الفندقية "فنادق وشقق فندقية" بمثابة مرآة عاكسة للنشاط الذي شهده القطاع الذي يعد واحداً من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني. وتصنف إمارة أبوظبي ضمن قائمة المناطق الجاذبة سياحياً على مستوى الشرق الأوسط، وذلك نظراً لما حققته من تطور عمراني وخدماتي في البنية التحتية الخاصة بالقطاع.

وتفصيلاً، أظهرت الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق بنسبة 28.8% مقارنة مع الشهر السابق وبنسبة 0.7% على المستوى السنوي.

أما على صعيد نشاط الشقق الفندقية فقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 3.4% خلال أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق فيما انخفض بنسبة 4.5% على المستوى السنوي.

يشار إلى أن إحصائيات سابقة لمركز الإحصاء أظهرت ارتفع عدد النزلاء خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.195 مليون نزيل.