"الإسكان" السعودية: 165 ألف أسرة تلقت دعماً لقروضها العقارية

خصصت لها وزارة الإسكان منتجات سكنية أو تمويلية لنحو 900 ألف أسرة سعودية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ويعكس هذا الرقم التغيير الكبير الذي شهدته المنظومة الإسكانية، بعد أن كانت أعداد المستفيدين لا تتجاوز عشرات الآلاف سنوياً.

وتستهدف الوزارة خلال العام المقبل 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة، على أن يكون بينها ما لا يقل عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها.

وقد أطلق برنامج سكني مؤخراً منصة إلكترونية جديدة لتسريع إجراءات المستفيدين.

وقال سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الاسكان السعودية، "وزراة الإسكان خلال 2019 استطاعت تحقيق العديد من المنجزات بمختلف السياسات الإسكانية التي تعمل عليها، نتحدث عن سياسة التمويل والدعم السكني وسياسة دعم العرض وسياسة التنظيمات والتشريعات، بالإضافة لسياسة تطوير الخدمات وكل هذه السياسات أثمرت العديد من النتائج الإيجابية، التي كان لها أثر على استفادة المواطنين من الخيارات السكنية المتعددة والقطاع والشركات في القطاع".

وأضاف "300 ألف أسرة استفادت من الدعم خلال 2019، منها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية منها 106 آلاف أسرة سكنت منازلها فعلياً و90 أسرة استفادت من خيار الأراضي المجانية، و14 ألف وحدة سكنية تم تسليمها بنظام الانتفاع بالشراكة مع الجميعات الخيرية".