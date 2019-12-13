6.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 6.6 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 684 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 66 مبايعة لأراضٍ بقيمة 450 مليون درهم و618 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 850 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 5.3 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 113 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تلتها مبايعة بـ86 مليون درهم في منطقة الكرامة، ثم مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة منخول.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعات بقيمة 28 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها أربع مبايعات أيضاً بـ11 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 15.7 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، تلتها مبايعة بـ13.9 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت "مرسى دبي" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 147 مليون درهم، تلتها منطقة "وادي الصفا 5" بتسجيلها 60 مبايعة بـ88 مليون درهم.