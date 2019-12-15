وضع حجر أساس مشروع "ماج سيتي" في دبي باستثمارات ملياري درهم

أعلنت شركة ماج للتطوير، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ماج القابضة، أمس، عن وضع حجر الأساس لمشروع "ماج سيتي"، الواقع في مدينة محمد بن راشد بمنطقة الميدان "دستركت 7"، وتقدر استثمارات المشروع بنحو ملياري درهم.

وقال المؤسس رئيس مجلس الإدارة لمجموعة ماج القابضة وشركة ماج للتطوير، موفق القداح، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد بمناسبة الإعلان عن تفاصيل المشروع: "مشروع ماج سيتي المؤلف من أكثر من 5100 وحدة سكنية، من فلل وشقق سكنية، ليكون أضخم مجمع سكني نقدمه لسوق دبي العقارية"، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأكد القداح أن الشركة طرحت، أخيراً، خططاً مبتكرة، ليصبح تملك العقار في متناول الجميع، ولتعزيز تنافسية دبي وجذب فئات جديدة من المشترين.