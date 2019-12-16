أبراج "إعمار بيتش فرونت" تظهر في أفق نخلة جميرا

بدأت سلسلة من الأبراج السكنية الفاخرة بالظهور قبالة نخلة جميرا ،في إطار مشروع إعمار بيتش فرونت، والذي تطوره "إعمار العقارية".

ويضم مشروع "إعمار بيتش فرونت"، 27 برجاً فاخراً متعددة الاستخدامات، وبيع أغلبها بالكامل، وبدأ العمل في أغلبها بعد إرساء عقود تشييدها وفق مواصفات تسعى إعمار من ورائها لصياغة مفهوم جديد لمعايير المنازل الفخمة على الواجهة البحرية، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان".

وأوضحت الصحيفة أن ملاك المساكن سيحظون بشواطئ رملية بيضاء تطل على مياه الخليج العربي، وستضم هذه الوجهة المرموقة مجموعة واسعة من الشقق الفاخرة تتألف من 1 أو 2 أو 3 غرف نوم تطل جميعها على مياه الخليج.

ويشكل المشروع وجهة مميزة لأسلوب حياة متكامل، إذ يتوسطها شاطئ رملي يمتد على طول 750 متراً يتوزع على أطراف المنازل، إضافة إلى الرياضات البحرية، كما يمتد البوليفارد الرئيسي على طول المجمع.