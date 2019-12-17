أميركا.. تصاريح بناء المساكن تقفز لأعلى مستوى بـ 12 عاماً

زاد بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر، وقفزت تصاريح البناء إلى أعلى مستوى في 12 عاماً ونصف العام بينما لا تزال أسعار الفائدة المنخفضة للقروض العقارية تدعم سوق الإسكان وتعزز الاقتصاد الأوسع.

موضوع يهمك قررت شركة بوينغ تعليق إنتاجها لطراز 737 مؤقتاً في يناير المقبل، في أول قرار من نوعه منذ أكثر من عشرين عاماً.وأضافت... هذا أصعب قرار لـ"بوينغ" في 2019 الفيديوهات

وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء إن بناء المساكن ارتفع 3.2% إلى معدل سنوي قدره 1.365 مليون وحدة الشهر الماضي، في حين قفز بناء المساكن لأسرة واحدة الى أعلى مستوى في 10 أشهر، مواصلا الصعود لثاني شهر على التوالي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع بناء المساكن إلى وتيرة قدرها 1.345 مليون وحدة في نوفمبر.

وعلى أساس سنوي، قفز بناء المساكن الجديدة 13.6% في نوفمبر. وارتفعت تصاريح البناء 1.4% إلى معدل قدره 1.482 مليون وحدة وهو أعلى مستوى منذ مايو 2007.