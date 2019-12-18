12 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي خلال 6 أشهر

توقع تقرير حديث أن يتجاوز عدد الوحدات السكنية المنجزة في السوق العقاري المحلي في دبي حاجز 12 ألف وحدة خلال النصف الثاني من 2019، منها 6360 وحدة في الربع الثالث وتصل إلى 7 آلاف وحدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن سوق عقارات دبي شهد تسليم ما يزيد على 6360 وحدة سكنية في دبي خلال الربع الثالث، تتنوع بين 5280 شقة و1080 فيلا ومنزلاً، وتتركز معظم العروض العقارية القادمة في مجتمعات مثل "قرية الجميرا الدائرية" و"الفرجان" و"دبي لاند" وكذلك "البرشاء"، وتحتل الشقق ما نسبته 70% من العروض القادمة مقارنة بـ30% للفلل والمنازل.

وتوقع التقرير الذي أصدرته "بروبرتي مونيتر" بالتعاون مع "هاربور العقارية"، أن تتطابق معدلات التسليم الفعلية لعام 2019 مع الأعوام السابقة بنسبة تتراوح بين 40 و50%، حيث يتوقع أن يتراوح معدل التسليم بين 5,000 و7,000 وحدة في الربع الأخير من العام الجاري، وفقاً لما نقلته "صحفة الخليج".

وبين تقرير "بروبرتي مونيتور" أن أوضاع القطاع العقاري بقيت نفسها كما في الربع السابق، بينما استمرت أسعار البيع والتأجير بالانخفاض ويبقى العرض هو الدافع الأساسي لانخفاض الأسعار، ويستمر المطورون العقاريون بعمل عروض جذابة فيما يتعلق بخيارات السداد، وذلك بهدف تحويل السكان المستأجرين إلى مالكين. ومع ذلك، فإن انخفاض الأسعار أدى إلى جعل العقارات في متناول الكثيرين وإلى زيادة حجم الصفقات واختيار المستأجرين للارتقاء إلى مواقع أفضل ووحدات أكبر. وبهدف معالجة عدم تكافؤ قوى العرض والطلب، أعلنت دبي عن تشكيل لجنة التخطيط العقاري. وظيفتها منع إطلاق المشاريع المزدوجة في القطاع إلا بعد ضمان أن هذه المشاريع تضفي قيمة للقطاع والاقتصاد.

وتراجع متوسط أسعار البيع والإيجارات في معظم المجتمعات السكنية في دبي خلال الربع الثالث من عام 2019. ومتوقع أن تتراوح معدلات التسليم فيما تبقى من العام الجاري ما بين 5000 و7000 وحدة سكنية. وتُظهر نتائج المسح السكني لـ"بروبرتي مونيتر" أن ما يزيد على 60% من المهنيين العقاريين الذين شملهم المسح يتوقعون انخفاض أسعار العقارات السكنية والإيجارات بنسبة 5% على الأقل في الربع المقبل.