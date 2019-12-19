بمشاركة "هيرميس" و"التجاري الدولي".. مدينة نصر تجري أول عملية توريق

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أنها قد أتمت بالاشتراك مع شركة المجموعة المالية "هيرميس" والبنك التجاري الدولي مصر أول عملية توريق، عن طريق إصدار سندات توريق بواسطة "شركة المجموعة المالية للتوريق" تستند لمحفظة حقوق مالية آجلة محالة إليها من "شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحوالي 370 مليون جنيه مصري.

وتعتبر عملية التوريق بداية لخطة الشركة في تحويل محافظ الحقوق المالية الآجلة للمشروعات التي تم تسليمها للعملاء (تاج سلطان، بريميرا، والواحة) إلى سيولة نقدية.



وقد منحت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس" الشرائح الثلاثة للسندات المصدرة (البالغ مجموع قيمتها 305 ملايين جنيه مصري) تصنيفا ائتمانيا: A, AA, AA+ . حيث تتميز السندات بجودة ائتمانية عالية.

وقامت شركة المجموعة المالية-هيرميس للترويج والاكتتاب والبنك التجاري الدولي بدور المرتب ومديري ومروجي الإصدار.

في حين وقامت المجموعة المالية - هيرميس والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري بتغطية الإصدار بالكامل. كما قام مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح. وقامت مؤسسة حازم حسن KPMG بدور مراقبي حسابات عملية الطرح.

وفي هذا السياق، أوضح العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أحمد الهيتمي، أن هذه العملية هي انطلاقة أولى وقوية لشركة مدينة نصر في تنفيذ برنامج التوريق الذي وضعته الشركة، وأضاف قائلا "قمنا باستخدام محافظ الحقوق المالية الآجلة الخاصة بمشروعاتنا المسلمة للعملاء (تاج سلطان، وبريميرا، والواحة) في عملية التوريق الأولي، ولدينا خطة طموحة لاستمرار برنامج التوريق مع تقدم تسليم الوحدات المباعة بمشروعات "تاج سيتي" و"سراي" في عام 2020".