مبيعات المنازل الأميركية تهبط أكثر من المتوقع في شهر

تراجعت مبيعات المنازل الأميركية أكثر من المتوقع في نوفمبر، وذلك بسبب عجز مستمر في العقارات المعروضة للبيع بالرغم من أن القطاع يتلقى دعماً بشكل عام من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 1.7% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.35 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة أكتوبر، بالخفض إلى 5.44 مليون وحدة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نزول مبيعات المنازل القائمة 0.2% إلى 5.44 مليون وحدة.

وتراجعت أسعار الرهن العقاري عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات الذي بلغته في 2018 بفعل قرار البنك المركزي الأميركي خفض تكاليف الاقتراض ثلاث مرات هذا العام لوقاية الاقتصاد من تباطؤ اقتصادي عالمي وحرب التجارة الأميركية الصينية.