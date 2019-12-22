تراجع سوق العقار السعودية 9.2% لـ 2.9 مليار ريال

سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية السعودية انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 9.2% مقارنة مع تراجعه خلال الأسبوع الأسبق 12.7% ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.9 مليار ريال.

يأتي هذا التراجع في نشاط السوق العقارية، بحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية، امتدادا للأداء المتباطئ الذي سيطر على السوق منذ شهرين، وصلت نسبة انخفاضه لإجمالي السوق إلى 36.3%، وترتفع نسبة الانخفاض إلى 44.7% على حساب القطاع السكني.

ويرجع التقرير هذا الانخفاض في مستويات السيولة إلى تراجع زخم التمويل العقاري الممنوح للأفراد منذ مطلع نوفمبر الماضي، واستمر في وتيرته المتباطئة حتى تاريخه كما تظهر البيانات الأسبوعية لأداء السوق.

وتركز الانخفاض في نشاط السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي على القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا أسبوعيا 16.2%، مقارنة بارتفاعه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق 0.8%، ليستقر بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى لنشاط القطاع السكني منذ نهاية سبتمبر الماضي.

في المقابل سجل نشاط القطاع التجاري خلال الأسبوع نفسه ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 18.3%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية 42.9%، ليستقر بدوره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 769 مليون ريال.