"وصل" تسلّم آخر وحدات "غاردينيا تاون هومز" الشهر المقبل

بدأت وصل للعقارات، تسليم وحدات مشروع "غاردينيا تاون هومز" الواقع على مقربة من مركز ابن بطوطة على شارع الشيخ زايد في دبي حسب الجدول الزمني المحدد مسبقاً.

ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تحقيق وعودها لعملائها بالانتقال والعيش في وحداتهم قبل نهاية العام الجاري. وبعد أن أنجزت المشروع بالكامل، ستبدأ وصل بتسليم آخر مجموعة من الوحدات في نهاية شهر يناير المقبل.

وكانت الشركة قد فتحت المشروع لغرض الزيارة والمعاينة فقط في 20 يناير من العام الجاري، واستجابة للطلب غير المتوقع من العملاء على المشروع، قررت فتح باب البيع في اليوم التالي، لاحتواء الطلب الشديد، لتقرر طرح نصف عدد الفلل للبيع. وتم بالفعل بيع 128 فيلا في المرحلة الأولى في يوم واحد.