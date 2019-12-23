330 ألف دولار متوسط أسعار المنازل الجديدة بأميركا

زادت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في نوفمبر، مما يشير الى أن انخفاض أسعار فائدة القروض العقارية ما زال يدعم سوق الاسكان، رغم أن وتيرة المبيعات في أكتوبر تشرين الأول كانت أضعف مما أعلن عنه في السابق.

وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 1.3% إلى وتيرة سنوية بلغت 719 ألف وحدة الشهر الماضي مدعومة بمكاسب في منطقتي شمال شرق وغرب البلاد.

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وعدلت الوزارة المبيعات لشهر أكتوبر بالخفض إلى 710 آلاف وحدة من القراءة السابقة البالغة 733 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حوالي 11.8% من اجمالي مبيعات سوق المساكن، إلى معدل بلغ 734 ألف وحدة في نوفمبر.

وعلى أساس سنوي قفزت مبيعات المنازل الجديدة 16.9%.

وتكتسب سوق الاسكان في أكبر اقتصاد في العالم قوة دافعة بعد ان خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وهو ما دفع فوائد القروض العقارية للانخفاض من أعلى مستوياتها في عدة أعوام التي سجلتها العام الماضي.

وسجلت تراخيص بناء المنازل لأسرة واحدة في نوفمبر، أعلى مستوى لها منذ يوليو تموز 2007.

ووصلت الثقة بين شركات البناء في ديسمبر إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران 1999.

وارتفع متوسط أسعار المنازل الجديدة في نوفمبر 7.2% عن مستواه قبل عام ليصل إلى 330800 دولار.