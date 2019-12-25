شركة عقارية في دبي ترهن تقديم تسهيلات للعملاء بتقييمهم الائتماني

أعلن مركز دبي العقاري، في بيان، عن استخدام التقرير والتقييم الائتماني الصادر عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتقييم المخاطر المرتبطة بمدى التزام المستأجرين بدفع مستحقاتهم المالية وتجديد عقود الإيجار الحالية بشكل أفضل، ليصبح بذلك مركز دبي أول شركة عقارية شاملة وخاصة في دبي تشترك في خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

ويعمل مركز دبي العقاري، في إدارة وتطوير العقارات، ويدير أكثر من 3200 وحدة سكنية وتجارية في جميع أنحاء الإمارات. والمركز مملوك بالكامل لشركة أ.ر.م القابضة التي لديها استثمارات في قطاعات تشمل العقارات والاتصالات والسلع الاستهلاكية والخدمات المصرفية وقطاع الضيافة.

وتقوم شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بجمع المعلومات الائتمانية من مصادر متعدّدة بما في ذلك البنوك ومؤسسات الإقراض وشركات الاتصالات واستخدامها لإصدار التقارير والمؤشرات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.

وقال محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة أ.ر.م. القابضة: الشراكة أيضًا قيمة إضافية للمستأجرين من خلال مكافأة أولئك الذين حصلوا على درجات ائتمانية عالية بخطط دفع أكثر تنافسية.