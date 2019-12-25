44 ألف صفقة بيع عقاري في دبي خلال 12 شهراً

كشفت "داتا فايندر"، منصة المعلومات والبيانات العقارية التابعة لمجموعة "بروبرتي فايندر"، عن بوادر تحسّن واضح يشهده السوق العقاري في دبي؛ حيث سجلت الـ 12 شهراً السابقة أكبر عدد من الصفقات العقارية في تاريخ دبي العقاري، وذلك بناءً على تحليل المعلومات الحكومية المتاحة للعامة.

وسجلت دبي ما مجموعه 44590 صفقة عقارية منذ نوفمبر 2018 وحتى نوفمبر 2019، وهو أكبر عدد للصفقات المسجّلة خلال 12 شهراً في تاريخ سوق دبي العقاري منذ أن أصبحت بيانات عمليات البيع متاحة للعامة.

كما شهدت الفترة الممتدة من يناير وحتى 30 نوفمبر هذا العام بيع 36799 عقاراً سكنياً، وهو ثاني أعلى رقم بعد الرقم المسجّل في عام 2017، حين تم بيع 37388 وحدة سكنية في المجمل. إلّا أن إضافة العمليات المسجلة في شهر ديسمبر، قد تجعل من عام 2019 صاحب الرقم القياسي لعدد عمليات بيع العقارات السكنية المسجلة خلال 10 سنوات.

وكشفت مجموعة "بروبرتي فايندر" أيضاً عن تسجيل صفقات البيع العقارية في دبي خلال شهر نوفمبر أعلى مستوى خلال 11 عاماً بمجموع 5037 صفقة، لتتجاوز بذلك إجمالي عدد صفقات البيع خلال أكتوبر الذي سجل 4774 صفقة، وسبتمبر الذي شهد 4007 صفقات. وتشير جميع هذه المؤشرات إلى أن سوق العقارات في دبي يستعدّ للزخم الكبير المرتقب قبل معرض "إكسبو 2020".

ويُمكن أن يُعزى الارتفاع الكبير في حجم الصفقات العقارية منذ شهر سبتمبر 2019 إلى التأثير الإيجابي الذي تركه قرار تشكيل "اللجنة العليا للتخطيط العقاري"، التي تهدف إلى وضع خطة طويلة لرسم مستقبل القطاع، على ميول السوق.