14.6 مليار درهم تداولات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 14.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 744 مبايعة بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 100 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم، و644 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة جزر العالم، ثم مبايعة بقيمة 81 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثالثة.

وسجلت الرهون 12.2 مليار درهم، منها 109 رهون أراضٍ بقيمة 2.1 مليار درهم، و360 رهن فلل وشقق بقيمة 10.1 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 10 مليارات درهم، وأخرى في منطقة الرفاعة بقيمة 269 مليون درهم.