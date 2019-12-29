مبادلة للعقارات: تسليم أول المشاريع السكنية بـ"المارية بلازا" 2020

توقع رئيس وحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية التابعة لمبادلة للاستثمار، علي عيد المهيري، أن تستقبل جزيرة المارية أول مشاريعها السكنية العام المقبل، مع إنجاز مشروع "المارية بلازا"، الذي يوفر 220 وحدة سكنية.

وأضاف أنه تم مؤخرا إطلاق الأعمال الإنشائية بمشروع "المارية فيستا" الذي يوفر 772 شقة سكنية بالجزيرة، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقال المهيري إن حدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية استكملت مؤخراً بيع قطعتي أرض للأغراض السكنية إلى شركة ويبريدج بمساحة إجمالية 44,2 ألف متر مربع، حيث تباشر ويبريدج تطوير مشروع المارية فيستا الذي يوفر 772 شقة، خلال 3 سنوات.

وأضاف أن شركة فارغلوري تباشر حالياً استكمال الإنشاءات في مشروع المارية بلازا، والذي سيوفر 220 شقة بحلول العام المقبل، موضحاً أن "فارغلوري" تمتلك 4 قطع أراضٍ بالجزيرة، حيث تباشر إنشاء أول قطعة أرض لديها حالياً.

وقال المهيري، إن هناك طلباً على الوحدات السكنية بجزيرة المارية، موضحا أن الجزيرة تضم حالياً مساحات مكتبية وفندقية ومساحات تجزئة، فيما تتوفر فقط الشقق الفندقية من دون السكنية.

ويضم فندقي فورسيزونز أبوظبي وروزوود أبوظبي نحو 251 شقة فندقية، بنسبة إشغال تتجاوز 90%.

وأضاف أن تطوير جزيرة المارية يسير وفق مخطط محدد، موضحاً أن الشركة تتدخل في تنظيم المعروض بالجزيرة وفق متطلبات السوق، ومن ثم فإن الشركة قد ترفض طلب مستثمر لشراء أرض لتطوير فندق على سبيل المثال، مع توجيهه لتطوير مشاريع سكنية أو مساحات مكتبية جديدة، لاسيما في ظل وجود فندقين بالجزيرة حالياً.