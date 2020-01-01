مصر تتوقع إقرار تعديلات التمويل متناهي الصغر الشهر المقبل

توقعت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، إقرار تعديلات قانون التمويل الصغير ومتناهي الصغر، الذي يستهدف مشاريع الشباب، والمشاريع متناهية الصغر، في الشهر المقبل.

وأضافت فهمي في مقابلة مع "العربية" أن هذا التمويل يستهدف قاعدة الهرم الاقتصادي، خاصة فئة الشباب الذين يشكلون نصف المجتمع المصري، بحوالي 50 مليون شخص، وهذا مؤثر وعامل مساند للأداء الاقتصادي.

وعبر عن أملها في أن تتوصل المنطقة العربية إلى استقرار، وبالتالي سينعكس ذلك على أداء الاقتصاد المصري، الذي وصفته بأنه سجل أداء مرتفعاً رغم تحديات الحرب على الإرهاب ومواجهة التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

ويأمل القطاع الخاص في مصر أن يحمل العام الجديد انتعاشة في أعماله بعد سنوات صعبة عانى خلالها من الانكماش والركود والمزاحمة الحكومية وأسعار الفائدة المرتفعة.

وكانت الحكومة المصرية اختتمت العام الماضي 2019 بجملة من الإجراءات عبر طرح عدد من مبادرات تمويل القطاع الصناعي والمصانع المتعثرة والتمويل العقاري والسياحة الى جانب خفض أسعار الفائدة.