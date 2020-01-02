10499 عملية نقل ملكية عقارية بالإمارات في الربع الثالث

بلغ إجمالي عمليات نقل الملكية لكل من الشقق والفلل/المنازل في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019 نحو 10499 عملية، استحوذت الوحدات التي لا تزال على الخريطة أو قيد الإنشاء على الحصة الأكبر منها، بنسبة 54% من مجمل عمليات نقل الملكية بواقع 5670 عملية.

وازداد الحجم الكلي للصفقات الثانوية للفلل/المنازل بنسبة 2.7% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2018، ومع ذلك، تفوقت صفقات نقل الملكية لسوق العقارات التي لا تزال على الخريطة أو قيد الإنشاء على صفقات السوق الثانوي خلال هذا الربع، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وتصدرت "مدينة محمد بن راشد" و"ذا لاجونز" و"داون تاون- برج خليفة" الأماكن الأعلى من حيث عمليات نقل الملكية للشقق التي لم يتم إنشاؤها (على الخريطة) في الربع الثالث من عام 2019، حسب تقرير "بروبرتي مونيتور" و"هاربور العقارية".

توقعت الأغلبية العظمى من المهنيين العقاريين الذين شملهم المسح في هذا التقرير أن أسعار الشقق والفلل/المنازل ستنخفض بنسبة تصل إلى 5% خلال الربع الثالث من عام 2019، في المقابل انخفضت الأسعار بنسبة 3.6% في المتوسط، مع انخفاض لمدة 12 شهراً بنسبة 15.7% في المتوسط.

وتنبأ أغلبية المهنيين العقاريين الذين شملهم المسح بانخفاض معدلات الإيجارات للشقق والفلل/المنازل بنسبة لا تزيد على 5% خلال نفس الفترة، إلا أن الأسعار تراجعت بنسبة 3.6% في المتوسط مع انخفاض دام لمدة 12 شهراً بنسبة 13.5% في المتوسط.