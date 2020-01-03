3.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 295 مبايعة بقيمة 600 مليون درهم، منها 44 مبايعة للأراضي بقيمة 350 مليون درهم و251 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 250 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، ثم مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 142 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في القوز الرابعة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.8 مليار درهم منها 65 رهونات أراضٍ بقيمة 2.3 مليار درهم و107 رهونات فلل وشقق بقيمة 500 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم نهد الأولى بقيمة 1.3 مليار درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 460 مليون درهم.