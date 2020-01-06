الكويت.. تخصيص 520 شقة سكنية للمواطنين

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية رفع أولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الأحمد) السكنية للسنة المالية (2019-2020) للطلبات المقدمة حتى 31 ديسمبر 2019.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي، الكويتيين الراغبين في التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الأحمد) لـ 520 شقة مراجعة المبنى الرئيسي وفروعه الثلاثة التابعة لها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقالت إنها ستستقبل مراجعيها أثناء الدوام الرسمي في صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة)، إضافة إلى فروعها في منطقتي القرين والجهراء وفرع برج التحرير.