"عزيزي" تبيع 81% من وحدات مشاريعها قيد التنفيذ

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري عن تحقيقها لإنجاز مهم في الآونة الأخيرة، بعد أن تمكنت من بيع 81% من إجمالي الوحدات المتاحة في محفظتها عبر 54 مشروعاً، قيد التنفيذ في دبي في الربع الثالث من عام 2019.

وحققت مشاريع، مثل عالية في مدينة دبي الطبية، وبلازا في الفرجان، نسب بيع إجمالية اقتربت من 90% قبل الإنجاز.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيز للتطوير العقاري: لقد قمنا بتصميم جميع مشاريعنا لتكون موجهة بشكل مباشر وفق اتجاهات واحتياجات السوق بعد دراسته بعناية، الأمر الذي يفسّر ارتفاع نسبة الوحدات المباعة بشكل ملحوظ قبل إنجاز هذه المشاريع، ليكون ذلك أيضاً شهادة على اهتمامنا بمصلحة عملائنا الذين يمثلون جوهر أعمالنا ومنطلق كافة العمليات التي نقوم بها. ولتحقيق ذلك، فإننا نحرص على توفير تجربة شراء رائعة لهم، والأهم من ذلك ضمان التميز في كافة المشاريع، وإضافة قيمة حقيقية تتجاوز توقعاتهم. إننا نعتقد أن العميل السعيد يعتبر أفضل أداة للتسويق والمبيعات، حيث تعتبر آراؤهم الدافع الأقوى للمحافظة على عملائنا، واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد.

وتمكنت عزيزي من بيع أكثر من 12 ألف وحدة للقاعدة المتنوعة من عملائها التي تضم أكثر من 100 جنسية، ما أسهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، وتطوير المنازل المناسبة لآلاف العائلات السعيدة.

وتمكنت الشركة من تسليم 14 مشروعاً في نخلة جميرا ومدينة دبي الطبية والفرجان، بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار درهم، وبالإضافة إلى 54 مشروعاً قيد التنفيذ من المقرر تسليمها بين العامين 2020 و2023، ويوجد في محفظة الشركة أكثر من 100 مشروع قيد التخطيط يتوقع تسليمها بين العامين 2023 و2025، كما تضم مشاريع في مدينة محمد بن راشد ونخلة جميرا ومدينة دبي الطبية والفرجان و"استوديو سيتي" ودبي سبورتس سيتي وداون تاون جبل علي.