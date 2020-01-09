"نايت فرانك": 7.3% معدل توزيعات صناديق "الريت" السعودية

أشارت شركة الأبحاث "نايت فرانك" إلى أن الصناديق العقارية المتداولة في السعودية "الريت" توزع أرباحاً بمعدل 7.3% على المستثمرين، ما يفوق معدل التوزيعات لمؤشر MSCI العالمي لصناديق الـ"الريت"، والبالغ 3.4%، وكذلك معدل توزيعات صناديق الـ"الريت" الأميركية، البالغ 3.5%.

ولاحظ تقرير "نايت فرانك" أن صناديق الـ"الريت" بدأت تتجه إلى الاستثمار في الخارج بشكل متزايد، إذ يحق لها استثمار ما يصل إلى 25% من رؤوس أموالها في الأسواق الدولية.

وقال سعود السليماني، شريك التقييم والخدمات الاستشارية "نايت فران"، "إن السبب الرئيسي في التغير في سوق الـ"ريت" يندج لـ3 عوامل رئيسية أدت إلى الانخفاض في سوق "الريت"، وهي تتمثل بارتفاع وعي المستثمرين بجعل الاستثمار في "الريت" طويل الأجل. السبب الآخر هو أن هيئة سوق المال اتخذت إجراءات تنظيمية أكثر من الموجودة في السابق، وهو ما يجعل السوق ناضجاً بشكل أكبر مقارنة بالسابق، بالإضافة لندة الأصول. أما العامل الأخير هو أن البيانات والمعلومات أصبحت متاحة للسوق بشكل كبير لاتخاذ قرار الاستثمار".

يشار إلى أن سوق تداول تضم 17 صندوق "ريت" مدرجاً، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 3.7 مليار دولار، كما في نوفمبر 2019.