42 ألف وحدة سكنية يستقبلها سوق العقارات في دبي 2020

من المتوقع أن تزيد عدد الوحدات السكنية الجاهزة للسكن في دبي هذا العام بنحو 42 ألف وحدة جديدة، باستثناء الوحدات في منطقة رمرام.

وتضاف تلك الوحدات الجديدة إلى نحو 30.143 ألف وحدة سكنية جرى تسليمها خلال عام 2019.

والتساؤل الذي يطرح نفسه حالياً، هو كيف ستتعامل دبي مع هذا الحجم الكبير من المعروض في السوق؟

يرى المدير التنفيذي في شركة فام بروبيرتز، فراس المسدي، أن هناك 42 ألف وحدة سكنية، أو بالأدق 42.109 ألف وحدة، سوف يتم تسليمها في 2020، لأنه جرى استكمال 70% من عمليات الإنشاء بالمشروعات السكنية التي تضم هذا العدد من الوحدات.

وأضاف أنه من غير المحتمل أن لا يستطيع مطورو تلك المشاريع استكمالها خلال الشهور الـ 12 المقبلة، مؤكدا أنه إذا تحقق ذلك، فإن هذا الرقم سيمثل مستوى جديدا من عمليات التسليم في دبي، ولكن عند وضعه في السياق مع أرقام أخرى، فإن هذا الأمر غير جيد، وفقا لصحيفة جلف نيوز.

وتظهر البيانات الرسمية أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء حاليا تبلغ أكثر من 157.63 ألف وحدة، بخلاف منطقة رمرام، منها 65.77 ألف وحدة سيتم تسليمها هذا العام، وفقا للمسدي.

ولا يتوقع المسدي أن يتم تسليم هذا العدد من الوحدات، وقال: "سنرى فقط 42 وحدة عقارية جديدة".

وأوضح أن المعدل النهائي للتسليمات في دبي عام 2019، بلغ 48%، وهذا يمثل تحسنا مقارنة بعام 2018. ويعرف المعدل النهائي للتسليمات بأنه نسبة عدد الوحدات التي جرى تسليمها بالفعل، إلى الوحدات التي كان من المخطط تسليمها خلال العام، يضاف إليها أية مشروعات جرى إعادة جدولة تسليمها من السنوات السابقة إلى العام نفسه.

ووفقا لبيانات شركة فام، كان هناك 32.106 ألف وحدة جاهزة للتسليم في دبي العام الماضي، مقارنة بـ 67.133 ألف وحدة كان من المفترض تسليمها خلال هذا العام، وما جرى تسليمه بالفعل نحو 30.143 ألف فقط.

وأشار المسدي إلى أن السوق سيحتاج من 3 إلى 5 سنوات لاستيعاب المنازل الجديدة التي يتم تشييدها في دبي، حتى لو زاد عدد السكان في الإمارة.