3.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 754 مبايعة بقيمة مليار درهم، منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 400 مليون درهم، و682 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 600 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 36 مليون درهم في منطقة الوصل، تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة السطوة، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثالثة.

وتصدرت منطقة "وادي الصفا 5"، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت تسع مبايعات بقيمة 36 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبيه السادسة بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة ثمانية ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 158 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 143 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.6 مليار درهم، منها 109 رهونات أراضي بقيمة 2.4 مليار درهم و165 رهونات فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 634 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 475 مليون درهم.