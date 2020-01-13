ترقب الانتهاء من تمويل سكني لـ500 ألف أسرة سعودية

من المنتظر أن يعلن صندوق التنمية العقارية خلال الأسبوع الجاري، الموافقة الرسمية لنحو 90 ألف أسرة سعودية كدفعة أخيرة من إجمالي المسجلين في قوائم الانتظار لديه البالغ عددها 500 ألف أسرة.

وتمكن الصندوق العقاري من تمويل أكثر من 200 ألف أسرة عن طريق برنامج "التمويل المدعوم" بقيمة مالية تجاوزت 90 مليار ريال، فيما يعتزم حاليا إنهاء العدد المتبقي لديه في القائمة البالغ نحو 90 ألف أسرة، وفقا لما نقلته صحيفه "الاقتصادية".

كما استطاع الصندوق الوصول إلى أكثر من 23 ألف أسرة شهرياً عن طريق المصارف والمؤسسات التمويلية البالغ عددها 14 جهة، بتمويل مدعوم يصل إلى 100%.

وارتفع اجمالي الأسر السعودية المستحقة للتمويل المدعوم بنسبة 100%، من 80 إلى 90% من إجمالي المسجلين في قوائمه، بعد تعديل الصندوق العقاري آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري.

ويهدف برنامج الإسكان إلى تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والقادمة، من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، ما يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.

وتنطلق سياسات قطاع الإسكان من رؤية المملكة 2030 التي تستند إلى الوصول لمجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر، لتمكين حياة صحية وعامرة تتيح فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية عبر "برنامج الإسكان" الذي يأتي من بين برامج الرؤية، حيث يعمل على سياسات إسكانية عدة تشمل التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتطوير الخدمات، واستطاعت الوزارة عبر تفعيل تلك السياسات خدمة عدد أكبر من المواطنين وتجاوز مستهدفاتها.