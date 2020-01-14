شركة في دبي تقبل العملات المشفرة لبيع وشراء العقارات

أبرمت إحدى شركات التسويق العقاري في دبي، اتفاقية شراكة مع منصة تبادل الأصول الرقمية، بهدف توفير حلول آمنة للعملاء لبيع وشراء العقارات من خلال العملات المشفرة في الإمارات.

وأعلنت شركة "هيوبي" لتوفير وتبادل الأصول الرقمية، في بيان صحافي، إبرام اتفاقية شراكة مع شركة "اف ايه ام" للتسويق العقاري المالكة للعلامة التجارية "فام للعقارات"، لتوفير خيارات دفع عن طريق العملات المشفرة، بطريقة آمنة، لعملائها من المستثمرين العقاريين.

وتمتاز منصة تداول "هيوبي أو تي سي" بالقدرة على التوافق مع العملات الرئيسة مثل الدرهم والدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني مع إضافة المزيد من العملات باستمرار.

وحصلت شركة "هيوبي أو تي سي" مركز دبي للسلع المتعددة، ذراع مجموعة "هيوبي جروب" التي لديها فروع في سنغافورة وهونغ كونغ والولايات المتحدة، على ترخيص من مركز دبي للسلع المتعددة في دبي، لإضفاء صبغة قانونية على عمليات البيع والشراء عبر المنصة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فام للعقارات، فراس المسدي، إن استخدام العملات المشفرة في الدفع أصبح متزايدا وشعبيا في كل مدن العالم الراقية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستزيد من عمليات بيع وشراء العقارات، وستضيف لشركته قيمة في سوق العقارات.