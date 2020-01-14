صندوق "مشاركة ريت" يستحوذ على عقار بـ 70 مليون ريال

أعلنت شركة مشاركة المالية، اليوم الثلاثاء، إتمام استحواذ صندوق مشاركة ريت على صالة عرض البازعي لسيارات تويوتا ولكزس وصالة عرض سيارات سكودا ومركز مخصص لصيانة السيارات في مدينة الرياض والانتهاء من نقل ملكية العقار لصالح الصندوق.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق المال السعودية "تداول" إن قيمة الاستحواذ الإجمالية بلغت 70 مليون ريال تم تمويله كاملاً من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.

كما سيتم إعادة تأجير العقار على "شركة صالح عبدالله البازعي وأولاده "وكيل معتمد لسيارات تويوتا ولكزس والوكيل الحصري لسيارات سكودا في المملكة بعقد إيجار يمتد إلى 15 سنة منها 10سنوات ملزمة بموجب سندات لأمر.

وتبدأ القيمة الإيجارية السنوية بــ 6,000,000 ريال (ستة ملايين ريال) مع زيادة في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بنسبة 10%.

وتبلغ إجمالي مساحة الأرض 10,000 متر مربع (عشرة آلاف متر مربع)، بينما تبلغ المساحة التأجيرية 12,068 متر مربع (اثنا عشر ألف وثمانية وستين متر مربع).

ومن المتوقع أن يتضح الأثر المالي للصفقة في الربع الأول لعام 2020.