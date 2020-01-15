33 % نمو بمبيعات عقارات "أرادَ" في 2019

أعلنت شركة أراد عن أداء استثنائي خلال عام 2019، حيث استفاد المطوّر العقاري من استقرار السوق في إمارة الشارقة، وأطلق مجتمعات جديدة حظيت باهتمام كبير لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حدّ سواء.

وقد ارتفعت المبيعات الإجمالية للشركة بواقع 33% في عام 2019، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث جاء ذلك نتيجة تزايد اهتمام المشترين بمدينة الجادة؛ أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة. كما ازداد عدد مبيعات الوحدات العقارية في مشاريع الشركة بنسبة 86% مقارنة بعام 2018.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: "لقد شهد العام 2019 أداءً استثنائياً بالنسبة لنا في أرادَ، وذلك بالرغم من التحديات التي اكتنفت القطاع العقاري في دولة الإمارات. ولعل أرقام المبيعات الكبيرة التي حققناها تشير إلى مدى استقرار اقتصاد إمارة الشارقة، ولاسيما قطاع العقارات فيها". وأضاف القاسمي: "لقد قمنا خلال شهر مايو الماضي بتسليم أول باقة من منازلنا للمالكين في مساكن نَسمَة، كما حققنا تقدّماً ملحوظاً في الأعمال الإنشائية في الجادة، وعززنا من طواقمنا الإدارية والتنفيذية في الشركة انطلاقاً من سعينا نحو تحقيق طموحاتنا باعتبارنا مطوّراً عقارياً إقليمياً بطموحاتٍ عالمية".

وارتفعت نسب مبيعات مشروع الجادة في قلب الشارقة الجديدة بواقع 57% في عام 2019، في حين ازداد عدد الوحدات التي تم بيعها بنسبة 105%. وتأتي هذه النسب الكبيرة نتيجة إطلاق "مشروع نِست"، أول مجمّع سكني متخصص لإقامة الطلاب يتيح فرصة الاستثمار المباشر في الخليج العربي، إضافة إلى "ذا بوليفارد"، وهو مجمّع متعدد الاستعمالات ضمن ثلاثة أبراج يتم تشييده قرب مركز الجادة. وتسير أرادَ حسب الخطة الموضوعة لتسليم أول باقة من منازل الجادة للمالكين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويقع مشروع الجادة في منطقة مويلح، وبقيمة إجمالية تبلغ 24 مليار درهم، حيث من المتوقع أن يساهم عند اكتماله بصياغة المشهد الحضري المستقبلي لمدينة الشارقة. وتتربع الجادة على آخر قطعة كبرى غير مبنية في قلب المدينة، وتضم بين جنباتها باقة متكاملة من المرافق التجارية والترفيهية والسكنية التي تلبي كافة احتياجات الراغبين بالاستثمار في القطاع العقاري.

كما ارتفعت نسبة المبيعات في مساكن نَسمَة، والتي تم بيع 95% منها حتى الآن، بواقع 1% مقارنة بعام 2018. وتقع مساكن نَسمَة في ضاحية الطي، وتضم قرابة 1000 فيلا ومنزل متلاصق، وقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 3% في إجمالي عدد الوحدات المباعة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018. ويجري حالياً تسليم منازل المرحلة الثانية من المشروع مع توقع انتهاء العمل بجميع مراحله الخمسة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2020.

ويمتد المشروع على مساحة تزيد عن 5 ملايين قدم مربعة، ويضم العديد من المرافق المجتمعية الحديثة.

يشار إلى أن أرادَ قد باعت أكثر من 5,400 وحدة عقارية في مشروعيها حتى الآن، الأمر الذي يظهر الاهتمام المتزايد في مشاريعها المبتكرة، حيث كان لدى الشركة منذ إطلاقها في أواخر عام 2016 رؤية متكاملة وتقدّمية لتشييد مجتمعات حضرية عصرية تلهم القاطنين والزوار على حدّ سواء.