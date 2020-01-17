5.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 5.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 742 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 550 مليون درهم، و663 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 950 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 118 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 112 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في الثنية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 64 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.1 مليار درهم، منها 132 رهن أراضٍ بقيمة 3.8 مليار درهم و186 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 1.5 مليار درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 783 مليون درهم.