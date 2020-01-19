السعودية.. ارتفاع مكرر تملك الأفراد للمساكن بين 9 و10 مرات

استعادت السوق العقارية بالسعودية جزءا من نشاطها خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع مستوى إجمالي صفقاتها إلى نحو 3.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.8 مليار ريال سجلتها خلال الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 16.2%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق البالغة نسبته 26.5%.

ويعزى هذا النمو الأسبوعي في نشاط السوق العقارية إلى النمو القياسي في قيمة صفقات القطاع التجاري، مسجلا ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 36.3%، مقارنة بانخفاضه القياسي الأسبق بنسبة 55.1%، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 655 مليون ريال، كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 12.0%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 15.0%، مستقرة بدورها مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال.

وفقا لبيانات أداء السوق العقارية المحلية خلال الأشهر الأخيرة، فقد أظهرت زيادة اعتمادها على مستوى السيولة المدارة فيها، من القروض العقارية الممنوحة للأفراد، تحديدا في القطاع السكني الذي سجل ارتفاعا من نحو 39% مطلع العام الماضي، وصل مع نهاية العام إلى أعلى من 81%، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وظهر بصورة أكبر عبر ارتفاع مساهمة التمويل العقاري الممنوح للأفراد في كل مليون ريال تم ضخها لأجل شراء "الأراضي، الفلل، الشقق"، من نحو 401.3 ألف ريال في كل مليون ريال مطلع العام الماضي، لتصل إلى نحو 854 ألف ريال في كل مليون ريال في نهاية العام، وهو ما أفضى إلى عودة وتيرة الأسعار السوقية في مختلف الأصول العقارية السكنية تحديدا إلى الارتفاع مجددا، مسجلة ارتفاعات سنوية خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بمستوياتها السعرية خلال الربع نفسه من عام 2018.

جاءت على النحو التالي: ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 14.6%، ارتفاع متوسط أسعار الفلل السكنية بنسبة 12.2%، ارتفاع متوسط أسعار الشقق السكنية بنسبة 9.5%.

أفضت تلك التطورات إلى بقاء مكررات أسعار تملك المساكن إلى مستويات الدخل السنوية للأفراد مرتفعة، حيث بلغ مكرر متوسط سعر الفيلا السكنية إلى متوسط الدخل السنوي للأفراد 9.2 مرة، وبلغ مكرر متوسط سعر الشقة السكنية إلى متوسط الدخل السنوي المحدود للأفراد 10.3 مرة، وهذه المكررات لا تزال قريبة جدا من مكرر سنة الأساس 2016 البالغ عشر مرات، ولا ما زالت بعيدة جدا عن المكرر المستهدف بحلول 2020 البالغ خمس مرات، الذي يؤكد بدوره أهمية الإسراع باستكمال تنفيذ أدوات كبح تضخم الأسعار السوقية في الأصول العقارية السكنية، يأتي في مقدمتها استكمال مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي سيسهم استكماله في الحد من آثار ارتفاع ضخ القروض العقارية للأفراد على مستويات الأسعار.

متوسط أسعار الشقق السكنية

وسجل المتوسط العام الربع السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفاضا سنويا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.7%، مقارنة بمستواه خلال الربع الأول من العام الماضي، مستقرا خلال الربع الأول 2020 حتى تاريخه، عند مستوى 445 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة "448 ألف ريال للشقة للفترة نفسها من العام الماضي".

على مستوى المدن الكبرى، أظهرت مقارنة المتوسط ربع السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي، ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 6.2% "482.9 ألف ريال للشقة"، وانخفاضه في جدة بنسبة 5.0 % "450.6 ألف ريال للشقة"، وانخفاضه أيضا في الدمام بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.4 % "425.6 ألف ريال للشقة".