تسليم الوحدات السكنية في دبي عند أعلى مستوى في 5 سنوات

قال تقرير صادر عن شركة تشيسترتنس إن عام 2019 شهد تسليم 45 ألف وحدة سكنية مكتملة في دبي، وهو الرقم الأعلى المسجل في السنوات الخمس الأخيرة، مع توقعات تشير إلى تسليم نحو 90 ألف وحدة سكنية إضافية عام 2020.

وأوضح تقرير "مراقبة السوق، تقرير سوق العقارات في دبي للربع الرابع من عام 2019" أن سوق العقارات في دبي شهد استقرارا بمعدلات الإيجار.

وقال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تشير المعطيات التي شهدها سوق العقارات في دبي في الربع الأخير من عام 2019 إلى حالة من التفاؤل لعام 2020، بفضل تباطؤ انخفاض أسعار العقارات، ومحافظة معدلات الإيجار على استقرارها في هذا الربع".

وتابع: "جاء تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري لتدعم من انتعاش السوق، حيث ساهمت في ارتفاع مبيعات الوحدات العقارية بنسبة 134%، بعد أيام من تشكيلها، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 135% خلال ذات الشهر".

وأضاف أن النظرة العامة عن السوق العقاري في دبي على المدى الطويل، تبدو إيجابية، حيث تقدم أبرز 10 مجمعات سكنية عائدات تتراوح بين 6% و9.5%، وهي أعلى من عوائد الإيجار الرئيسة في المدن العالمية الكبرى، مثل لندن أو هونغ كونغ، التي تقل فيها العائدات حاليا عن 5%.

وشهد سوق مبيعات الشقق السكنية انخفاضاً بنسبة 2% في الربع الأخير 2019، في تباطؤٍ ملحوظ عن الربع السابق، في حين تراجعت أسعار الفلل 3%.

وعلى مستوى المناطق الرئيسة، حافظت منطقة الخليج التجاري ودبي لاند ومرسى دبي وذا جرينز على استقرار الأسعار دون أي تغيير عن الربع السابق، بواقع ألف درهم و700 درهم و1,030 درهماً و847 درهماً للقدم المربع على التوالي، وفقاً لجريدة البيان الإماراتية.

وارتفعت الأسعار في منطقة ذا فيوز بنسبة 4%، لتعود إلى ما كانت عليه في الربع الثاني من العام الماضي. وفي سوق مبيعات الفلل، شهدت الأسعار هبوطاً بنسبة 3% في الربع الأخير من 2019.