السعودية تطلق شركة "سجل" لتسجيل عقود الإيجار التمويلي

دشنت الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي "سجل" هويتها لتطلق خدماتها رسميا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله الرويس، في مقابلة مع "العربية"، أن "سجل" ستساهم في حفظ حقوق المتعاملين في منظومة الإيجار التمويلي.

وقال: "نسهم في إكمال منظومة الإيجار التمويلي، ولنا دور مهم في تسجيل عقود الإيجار التمويلي".

من جهته، أوضح وكيل المحافظ للرقابة في "ساما" د. فهد بن الشثري، في مقابلة مع "العربية"، أن تأسيس شركة سجل مبادرة لتعزيز منظومة الإيجار التمويلي.

ولفت إلى تحديات عدة واجهت قطاع الإيجار التمويلي بين المؤجرين والعملاء.