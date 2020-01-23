حسين سجواني لـ"العربية نت": "داماك" لن تطرح مشروعات جديدة بـ2020

قال رئيس شركة داماك العقارية في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن شركته، لن تطرح مشروعات جديدة في دبي خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنها ستواصل الانتهاء من المشاريع التي يجري تنفيذها.

وحول أداء القطاع، قال سجواني على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن أساسات القطاع العقاري في دبي قوية جداً من حيث الاستقرار والأطر والمبادرات.

وأشار سجواني إلى أن القطاع العقاري على المدى الطويل "قوي جداً"، فيما على المدى القصير يشهد عرض المزيد من الوحدات العقارية.

وأوضح أنه لا يمكن التوقف عن إكمال المشاريع التي يجري تنفيذها، أو المشاريع التي تم بيع وحدات منها.

وأوضح أنه في الثلاثة أشهر الأخيرة قامت غالبية الشركات الحكومية بالتقليل من المعروض في السوق.

"الحكومة اتخذت عدداً من المبادرات التحفيزية الداعمة لحركة القطاع العقاري من بينها الإقامة طويلة الأمد، والتأشيرة السياحة لمدة 5 سنوات، وأسعار العقارات في دبي وصلت إلى الاستقرار وستحافظ عليه في 2020".