فوربس: بناء المدن الذكية رهان الإمارات للمستقبل

ذكرت مجلة «فوربس» الأميركية أن الإمارات تستعد جيداً لمرحلة ما بعد النفط، وأهمية التنوع الاقتصادي والتوجه صوب اقتصاد أكثر استدامة، من خلال عدة آليات من أبرزها «رؤية الإمارات 2021» و«رؤية أبوظبي 2030».

ونشرت المجلة تقريراً عن مساعي التنوع الاقتصادي وتَبَني مفهوم الاقتصاد المستدام في دبي بعنوان "مدن الإمارات ذكية ومستدامة وقادتها مستعدون لتصدير آخر برميل نفط".

وأوضحت المجلة أن الإمارات اختارت رهاناً ثلاثياً ناجحاً في مساعي التنوع الاقتصادي، حيث يتكون هذا الرهان من التقنية، والبيئة، والمجتمع، وتعتبر هذه العناصر بمثابة قاعدة للاقتصاد الإماراتي العصري.

وأوضح تقرير «فوربس» أن إنشاء المدن الذكية والمستدامة يقع في موضع القلب من هذا الرهان، وهو ما تمثل في مبادرة «دبي الذكية» ومشروع مدينة «مصدر» المستدامة في أبوظبي.

وأضاف أن الإمارات باتت من خلال هذه المبادرات والمشروعات المستقبلية الجريئة نموذجاً مثالياً على مستوى المنطقة والعالم للعيش المستدام واستشراف المستقبل.