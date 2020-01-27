دبي تنجز أعلى مبنى معلق في العالم منتصف 2020

كشفت مصادر مطلعة أن شركة "إثراء دبي"، ستسجل انتصاراً هندسياً ومعمارياً غير مسبوقين في شهر يونيو المقبل، إذ ستقوم بتركيب مبنى "ذا لينك"، وهو أعلى مبنى معلق في العالم بين برجي "ون زعبيل" الذي يجري تشييده حالياً إلى جوار مبنى مركز دبي التجاري العالمي.

وسيستقر المبنى أفقياً بين البرجين عند الطابق 26 من كل برج على ارتفاع 100 متر تقريباً، ويمتد على طول 210 أمتار.

وسيضم هذا المبنى الفريد مجموعة من الخدمات الترفيهية والمطاعم ومنصة ذات إطلالة بانورامية على المدينة ومسبح إنفينيتي على السطح، وفقا لصحيفة "البيان".

وأوضحت المصادر أن "إثراء دبي"، الذراع الاستثمارية الرئيسي لحكومة دبي، تجتهد في تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات ثورية في البناء والتشييد.

وتتكوّن أبراج "ون زعبيل" من مبنيين عموديين وثالث أفقي "ذا لينك"، ويضم أحد البرجين العموديين فندقاً بإدارة مجموعة "ون آند أونلي"، بالإضافة إلى مكاتب ومتاجر ومطاعم فاخرة، فيما يضم البرج الثاني بأكمله شققاً سكنية.