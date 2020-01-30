السعر غير قابل للنقاش.. أغلى منزل بأميركا يبحث عن مشتر

بعد سبع سنوات تقريباً من العمل، سيصبح أغلى منزل في الولايات المتحدة جاهزا للسكن، إذ يضع مشيدوه اللمسات النهائية لاستقبال ساكنيه.

وتصل مساحة المنزل إلى 100 ألف قدم مربعة ويقع في منطقة بيل إير " Bel-Air" في لوس أنجلوس، ويسعى مالكه الحالي نايل نيامي، منتج الأفلام والمطور العقاري، بيعه في السوق بسعر 500 مليون دولار.

ويضم المنزل، ملهى ليليا، وأربع حمامات سباحة، وصالة بولينغ. وبينما ظهرت مشاكل في التصريح الخاص بالبناء والتمويل، وتأخرت الإنشاءات، ما زاد التكهنات بشأن اكتمال المنزل الفخم، قال نيامي إن الإنشاءات اكتملت تقريبا.

ويضع نيامي منزله في مرتبة تقارب الموناليزا من حيث القيمة، إذ قال في حوار سابق: "إذا كنت تمتلك شيئا نادرا مثل الموناليزا، تستطيع أن تطلب ما تشاء (ثمنا له)"، مؤكدا أن أحدث 9 صفقات بسوق العقارات الفاخرة في لوس أنجلوس، تؤكد أن تقييمه ليس هدفه جذب الأنظار إليه.

وأضاف: "عندما بدأت تشييد هذا المنزل، لم يكن لدي مبررات لطلب 500 مليون دولار لبيع المنزل، ولكن الآن هناك مبيعات في لوس أنجلوس، وفي العالم التي تطلب أسعارا ليست منطقية".

ولم يسمح نيامي لأي شخص للدخول إلى المنزل، لكنه قال إن العناصر المميزة جذبت الاهتمام من مشترين محتملين. ويتحدث نيامي معهم الآن، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل. وأوضح أنه سيتم السماح برؤية المنزل عند الانتهاء من التصميمات الداخلية للمنزل.