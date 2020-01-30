بالصور.. قرى صينية تعزل نفسها عن العالم مع تفشي وباء كورونا

اتخذت قرى صينية قريبة من مدينة وهان، مركز وباء كورونا الذي يواصل حصد الأرواح، إجراءات دفاعية على أمل منع تفشي الوباء في تلك المناطق وسط مخاوف متنامية من قدرة الفيروس على الانتشار السريع.

وأظهرت لقطات وصور للفيديو، نقلها موقع "بيزنيس إنسايدر"، جدرانا من الطوب شُيدت من قبل الأهالي لمنع دخول الغرباء إلى شوارعهم، بالإضافة إلى يافطات كبيرة كتب عليها باللغة الصينية "ممنوع دخول الغرباء".

وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، إن نحو 6 قرى على بعد نحو 600 ميل من مدينة وهان اتخذت تلك الإجراءات حيث ظهرت الجدران العملاقة لمنع دخول السيارات والغرباء.

فيما لجأت بعض القرى الأخرى إلى تثبيت نقاط تفتيش للتأكد من هوية الأشخاص التابعين لها.

وأظهرت لقطات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي قطعا للطرق السريعة لمنع السيارات من الدخول، بحسب ما ذكره الموقع.

ونقلت الشبكة الإخبارية البريطانية عن أحد السكان المحليين قوله: "لا نعرف ماذا سيحدث ولا كيف سينتشر الوباء، ولا توجد تحركات من السلطات العليا".

وفي وقت وضعت به السلطات الصينية نقاطا وحواجز للتحقق من الأفراد المصابين بالفيروس، فإن الخطوة التي اتخذتها القرى تأتي بمنأى عن قرارات السلطات الصينية، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

واتخذت منغوليا جارة الصين قرارا يقضي بمنع عبور الصينين إليها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية المنغولية.

واجتمع مسؤولون من منظمة الصحة العالمية مع القائمين على الأمور في مدينة وهان فيما لم يتم التوصل بعد إلى قرار باعتبار الفيروس حالة طوارئ تهدد الصحة العالمية.