"أورا" تتجه لتطوير 400 فدان شرقي القاهرة

قال هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري،المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس، إن شركته تعاقدت على تطوير 400 فدان من خلال مشروع سكني متكامل بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية باستثمارات متوقعة 100 مليار جنيه (6.35 مليار دولار).



وتأسست أورا للتطوير العقاري برأسمال مرخص يزيد على مليار جنيه ورأسمال مدفوع 105 ملايين جنيه، وتتبع شركة أورا جلوبال.



وأضاف عبد العظيم في مؤتمر صحفي لشركته أن المدة الزمنية لتطوير المشروع المزمع الواقع في شرقي القاهرة تتراوح بين "10 و12 سنة...المرحلة الأولى من المشروع سيتم طرحها في الربع الثاني من هذا العام لبيع ألف وحدة سكنية بمبيعات متوقعة ستة مليارات جنيه".



ولم يخض عبد العظيم في أي تفاصيل مالية خاصة بتمويل المشروع أو بنود الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.