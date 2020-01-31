امتلك منزلاً في إيطاليا مقابل يورو واحد

لجأت مدينة إيطالية إلى حيلة غريبة لجذب الناس إليها والعيش بها، حيث يمكنك امتلاك منزل في هذه المدينة مقابل 1 يورو فقط، في إطار مساع تبذلها المدينة لزيادة عدد سكانها، بحسب ما ذكرته صحية "ذا صن" البريطانية.

ويأمل المسؤولون في مدينة تارنتو الإيطالية، وهي مدينة ساحلية، أن تسهم المساكن الرخيصة في تشجيع الناس للقدوم والعيش بها، مع صورة ذهنية سيئة حول المدينة تتعلق بالتلوث جراء وجود مصنع للحديد والصلب بها.

ويبلغ عدد سكان المدينة بالوقت الحالي نحو 3 آلاف شخص فقط، فيما كان يعيش بها بالسابق نحو 40 ألف نسمة مع نزوح عدد كبير من السكان المحليين خوفا من أخطار التلوث الناجمة عن المصنع.

ورغم ذلك تتمتع المدينة بمناظر طبيعية خلابة مع منازل مطلة على البحر في أجزاء كبيرة منها، بحسب ما ذكرته الصحيفة، والتي أضافت أن المدينة يوجد بها أيضا عدد من القلاع التاريخية والكاتدرائيات.

ويستهدف مسؤولو المدينة جذب نحو 25 ألف شخص في المرحلة الأولى، قبل إتاحة المزيد من المنازل في مراحل لاحقة.