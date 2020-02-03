مصر.. موافقة على مشاركة المطورين في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشاركة المطورين العقاريين في إنشاء الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة.

ونصت الموافقة على إبرام اتفاق إطاري بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد آلية التعامل مع جهتين داخل قطعة الأرض الواحدة، وتحديد مسؤولية كل جهة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري – المطور العقارى)، وبما لا يتعارض مع قانون الإسكان الاجتماعي الصادر برقم 93 لسنة 2018، وكذا القواعد والاشتراطات المعمول بها بالهيئة، على أن يتم عرض ذلك كله على مجلس الإدارة بعد التوصل لتفاصيل الاتفاق، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الإدارة وافق على استمرار سريان قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (121) بتوحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1%، ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5%، ونسبة 0.5% مصاريف إدارية للقرار الوزارى لجميع الأراضى والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام آخر، اعتباراً من 13/12/2019، وتسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي يتم صدور قرار وزاري لها أو تعديل للقرار الوزاري بعد موافقة مجلس الإدارة.

وأشار الوزير إلى أن المجلس وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 25 ألف م2 بمدينة بدر، لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (إحدى الكيانات التابعة للدولة التي تقدم خدمات نقل بتعريفة محددة)، لإقامة جراج نموذجي بالمدينة، بنظام البيع، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة المتر المربع من الأرض، وطبقاً للقواعد المُتبعة بالهيئة بذات الشأن.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص الوحدتين (2، 6) بالعمارة (131) بالمجاورة (11) بمدينة الصالحية الجديدة، لصالح وزارة العدل، وتخصيص (4) وحدات إدارية بالسوق التجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعي، بمنطقة 77 فداناً بمساحة إجمالية (170م2)، بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة، بنظام نقل الأصول لوزارة العدل، وتخصيص قطعتي الأرض رقم (أ) بمساحة 8300 فدان، ورقم (ب) بمساحة 1950 فداناً، لصالح المشروع القومي لإنتاج البذور، بمدينة السادات.