"جدوى": تطوير جوهري على صندوق "جدوى ريت الحرمين"

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن خطة إعادة تطوير مبنى فندق ثروات وادي إبراهيم ومبنى المطعم التجاري من خلال دمج العقارين وتطويرهما إلى برج فندقي.

وسيترتب على دمج وإعادة تطوير العقارين استغلال كامل مسطحات البناء المسموحة للمباني الواقعة في المنطقة المركزية للحرم المكي على شارع إبراهيم الخليل، وسينتج عن إعادة التطوير زيادة في المساحات القابلة للتأجير وعدد الغرف الفندقية.

وقام مدير الصندوق بأخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق على خطة دمج العقارين وتطويرهما إلى مبنى فندقي وتمويل إعادة التطوير من خلال التسهيلات الائتمانية المتاحة للصندوق.

ومن المقرر أن يتم إنهاء عقود الإيجار الحالية للعقارين واستلام العقارين من المستأجرين للبدء بأعمال التطوير. وأضافت الشركه أنها تتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابياً عند الانتهاء من أعمال إعادة التطوير بشكلٍ عام، ولا يوجد أي طرف ذي علاقة في هذه العملية.