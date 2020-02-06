"الإسكان" السعودية للعربية: نستهدف تطوير 200 مليون متر مربع

أعلنت وكالة وزارة الإسكان السعودية للأراضي والشؤون الفنية أنها تهدف لإتاحة 180 مخططاً سكنياً، وتسليم 90 ألف قطعة سكنية خلال العام الحالي.

وأطلقت وزارة الإسكان خلال العام الماضي منتج "أرض وقرض"، الذي يتيح للمستفيدين الحصول على أرضٍ مجانية، إضافة إلى قرض مدعوم من صندوق التنمية العقارية.

وقامت بتسليم 90 ألف قطعة أرض ضمن مخططاتها لأغراض السكن.

إلى ذلك، أوضح عبدالله الحماد الوكيل المساعد للشؤون الفنية والأراضي لدى وزارة الإسكان السعودية "أن منتج الأراضي وهو أحد منتجات برنامج "سكني" يلقى إقبالا كبيراً من قبل المستفيدين. تم استفادة أكثر من 90 ألف أسرة خلال 2019 من منتج الأراضي بالإضافة لاستفادة أكثر من 300 ألف من برنامج سكني بخيارات تمويلية وسكنية".

وأضاف "نستهدف بوزارة الإسكان لمقابلة هذا الطلب العالي تطوير 200 مليون متر مربع موزعة على كافة مناطق المملكة العربية السعودية. دخل حيز التنفيذ 50% منها، والمتبقي في مرحلة التصميم ويدخل لتنفيذ خلال الربع الحالي".