5.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع المنتهي أمس أكثر من 5.1 مليار درهم وشهدت الدائرة تسجيل 826 مبايعة بقيمة 2.5 مليار درهم منها 94 مبايعة للأراضي بقيمة 1.4 مليار درهم و732 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 700 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى تليها مبايعة بقيمة 236 مليون درهم في منطقة القرهود تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 119 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 62 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 90 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.6 مليار درهم منها 136 رهنا لأراض بقيمة 2.4 مليار درهم و201 رهن لفلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 430 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 228 مليون درهم.