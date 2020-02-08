دبي.. 640 مليار درهم مبايعات عقارية منذ الفوز بإكسبو

سجلت القيمة الإجمالية لمبايعات عقارات دبي في السنوات الست الماضية منذ إعلان الفوز بتنظيم إكسبو 2020 نهاية عام 2013 نحو 640 مليار درهم.

وذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، أن هذه المبايعات جرت من خلال 267131 تصرفاً، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأرضي والأملاك في دبي.

وتصدر عام 2014 بإجمالي مبايعات 138.4 مليار درهم، من خلال 54310 تصرفات، ثم جاء عام 2015 ثانياً بقيمة 129 مليار درهم من خلال 47320 تصرفاً، تبعه العام 2017 في المركز الثالث بقيمة بلغت 114 مليار درهم من خلال 49279 تصرفاً.

وجاء عام 2016 رابعاً بإجمالي مبايعات بلغت قيمتها 103 مليارات درهم تحققت من خلال 41698 تصرفاً، ثم العام الماضي 2019 خامساً بقيمة 81 مليار درهم من خلال 40265 تصرفاً.

وأخيراً من حيث القيمة جاء عام 2018 بمبايعات 75 مليار درهم من خلال 34259 تصرفاً. ورجح خبراء بحسب الصحيفة أن يشهد العام الجاري نشاطاً ونمواً ملموساً في الاستثمارات المحلية والأجنبية مع اقتراب انطلاق "إكسبو 2020" في أكتوبر المقبل.