الكويت.. 31% تراجع تداولات شقق التمليك خلال 2019

انخفضت تداولات شقق التمليك خلال عام 2019 بنسبة 31%، إذ بلغت قيمة تلك التداولات 50 مليون دينار، مقارنة مع عام 2018، الذي بلغت فيه التداولات 73 مليوناً.

واستحوذت تداولات شقق التمليك خلال العام الماضي على ما نسبته 1.4% من إجمالي تداولات القطاع العقاري البالغة 3.4 مليار دينار، في حين استحوذ ذلك القطاع على ما نسبته 2% من إجمالي تداولات القطاع العقاري في 2018، البالغة آنذاك 3.6 مليار دينار.

ويرجع انخفاض تداولات قطاع شقق التمليك إلى أسباب عديدة، من أبرزها انخفاض تداولات القطاع العقاري عموماً، ما أثر على قيمة تداولات الشقق، إضافة إلى أن قطاع الشقق لا يزال يفتقد الجاذبية ويعاني العديد من المشاكل.

ومن بين أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع تداولات شقق التمليك، هو ظهور أنواع أخرى من الاستثمارات العقارية، وبأقل من أسعار الشقق، ألا وهي محلات التجزئة، إذ شكلت تلك المحال فرصا استثمارية خاصة لأصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة.

ويشير العديد من العقاريين إلى توجه عدد كبير من المستثمرين إلى التملك في محال التجزئة بدلاً من الشقق، لأنها أقل تكلفة، وأكثر تنظيماً من قطاع شقق التمليك الذي يعاني العديد من المعضلات.

وفق البيانات المذكورة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فقد تراوحت الأسعار بين 40 و250 ألف دينار، حسب المنطقة ومساحة الشقة وتشطيباتها.

وتركزت معظم تداولات شقق التمليك في مناطق صباح السالم والتوسعة الشمالية في الفنطاس، إضافة إلى منطقة الشعب والجابرية وبنيدر القار والسالمية وحولي.

وتراوح متوسط سعر المتر المربع للشقة ما بين 500 و1100 دينار، وتعتبر منطقة الشعب من أغلى المناطق، تليها منطقة الجابرية، في حين تعتبر منطقة الفنطاس من أرخص المناطق تليها منطقة صباح السالم.

ويعتبر قطاع شقق التمليك من القطاعات غير المرغوبة للسكن في الكويت، عكس باقي دول العالم، لعدة عوامل منها العادات والثقافة المجتمعية التي تفضل السكن في المناطق النموذجية على المناطق الاستثمارية أو السكن العمودي، فبالتالي نجد انخفاض الإقبال عليه من المواطنين الراغبين في السكن.

أما بالنسبة للمستثمرين، فأيضاً يعتبر قطاع شقق التمليك غير مجزٍ بالنسبة لهم، وغير جاذب، بسبب عدم تطبيق القوانين واللوائح التي تعمل على تنظيمه، على الرغم من وجودها وإقرارها من الجهات المعنية، ومن أبرزها اتحاد الملاك فالقانون غير ملزم بالتعامل معه.

وتساهم أسعار شقق التمليك في زيادة عزوف المواطنين والمستثمرين للاستثمار في هذا القطاع، فالأسعار تعتبر مرتفعة جداً لو تمت المقارنة بأسعار الشقق في معظم بلدان العالم، وهناك فرق كبير بينهما بالتالي يفضل المستثمر التوجه إلى الخارج بدل من الاستثمار في السوق المحلي.