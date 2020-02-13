كم يبلغ سعر متر الوحدات السكنية في أشهر 10 أحياء بالقاهرة؟

ما بين 21850 و5460 جنيهاً، تراوحت أسعار متر الوحدات السكنية في أشهر أحياء تضمها العاصمة المصرية.

حيث تشير حسابات أجراها موقع "عقار ماب" إلى أن سعر المتر في الوحدات السكنية في أشهر 10 أحياء تضمها القاهرة، سجل أعلى سعر في حي الزمالك، بينما جاء أدنى سعر في حي الشروق.

في المقدمة، جاء حي الزمالك مسجلاً أعلى سعر في جميع الأحياء المشهورة بالقاهرة بمتوسط سعر يبلغ نحو 21850 جنيهاً للمتر في الوحدات السكنية. تلاه في المركز الثاني أحياء الرحاب ومدينتي بمتوسط سعر 15090 جنيهاً لكل متر في الوحدات السكنية.

في المركز الثالث جاء حي الدقي الذي يعد أحد أشهر وأرقى أحياء محافظة الجيزة بمتوسط سعر 12200 جنيه للمتر في الوحدات السكنية، تلاه في المركز الرابع حي المهندسين بمتوسط سعر 10450 جنيهاً لمتر الوحدات السكنية.

وجاء حي مصر الجديدة الذي يعد أحد أرقى أحياء محافظة القاهرة بمتوسط سعر يبلغ نحو 9480 جنيها لمتر الوحدات السكنية في المركز الخامس. تلاه منطقة القاهرة الجديدة في المركز السادس بمتوسط سعر يبلغ نحو 9450 جنيهاً لمتر الوحدات السكنية.

في المركز السابع حل حي الشيخ زايد الذي يعد أرقى المناطق التي تضمها مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة بمتوسط سعر يبلغ نحو 8050 جنيهاً لمتر الوحدات السكنية.

وجاء حي مدينة نصر التابع لمحافظة القاهرة في المركز الثامن بمتوسط سعر يبلغ نحو 7700 جنيهاً لمتر الوحدات السكنية. وفي المركز التاسع جاءت مدينة العبور التابعة لمحافظة القاهرة بمتوسط سعر يبلغ نحو 5650 جنيهاً لمتر الوحدات السكنية.

أخيراً، جاءت مدينة الشروق في المركز العاشر بمتوسط سعر يبلغ نحو 5460 جنيهاً لمتر الوحدات السكنية.

وشهد سوق العقار في مصر ركوداً عنيفاً خلال الفترة الماضية، وخاصة الفترة التي أعقبت قرار تعويم الجنيه المصري، مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، ما دفع العديد من المصريين إلى الاتجاه بأموالهم إلى البنوك بدلاً من استثمارها في قطاع الأراضي والعقارات، وخاصة مع قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة في إطار محاولات الحكومة لخفض مستويات التضخم التي سجلت مستويات تاريخية وقياسية في منتصف العام 2017.