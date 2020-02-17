تنفيذ 168.4 ألف وحدة إسكان اجتماعي في مصر

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ 168.4 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمحافظات "البحر الأحمر – قنا – بورسعيد – البحيرة – بنى سويف"، ومدن "أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – حدائق أكتوبر".

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: في محافظة البحر الأحمر، تم وجارٍ تنفيذ 2116 وحدة، وفى قنا، تم وجارٍ تنفيذ 5328 وحدة، وفي بورسعيد، تم وجارٍ تنفيذ 17428 وحدة، وفي البحيرة، جارٍ تنفيذ 144 وحدة، وفي بني سويف، تم وجارٍ تنفيذ 4260 وحدة.

وأضاف المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: في مدينة أسيوط الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 11928 وحدة، وفي المنيا الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 10848 وحدة، وفي بدر، تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة، وفي حدائق أكتوبر، تم وجار تنفيذ 77424 وحدة.